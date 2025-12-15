El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El 15 de diciembre de 2025, Puente Genil se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en torno a los 10 grados , con una humedad relativa del 91%, lo que proporcionará una sensación de frescura. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 3:00.

A partir de las 4:00, el cielo comenzará a cubrirse, y se espera que la nubosidad aumente a lo largo del día. Para las 6:00, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante gran parte de la jornada. La temperatura oscilará entre los 8 y 9 grados hasta las 8:00, cuando se prevé un leve aumento a 9 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad, que alcanzará el 100% en las primeras horas del día.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente a partir de la tarde. Entre las 13:00 y las 19:00, se estima que la probabilidad de lluvia será del 90% a 100%, lo que sugiere que los habitantes de Puente Genil deben estar preparados para condiciones lluviosas. La precipitación acumulada podría ser escasa, pero no se descartan chubascos intermitentes que podrían afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A las 14:00, se prevé que el viento alcance una velocidad de 18 km/h desde el oeste, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente con la humedad elevada.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 20:00 y bajando a 11 grados hacia las 21:00. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto y lluvias a partir de la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un tiempo fresco y húmedo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.