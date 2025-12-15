El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado mayormente despejado, lo que ha permitido disfrutar de temperaturas frescas, comenzando con 8 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 7 grados en las primeras horas de la mañana. La humedad relativa se mantiene alta, alcanzando el 88% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando entre los 6 y 7 grados. El cielo seguirá despejado hasta el mediodía, lo que permitirá que el sol brille con fuerza, aunque las nubes comenzarán a hacer su aparición hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, con un 5% de posibilidad de lluvia entre la 01:00 y las 07:00, aumentando a un 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que la tarde podría traer lluvias ligeras.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando rachas de hasta 25 km/h por la tarde. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia.

A partir de la tarde, se prevé un cambio significativo en el estado del cielo, que pasará de poco nuboso a cubierto, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 12:00 horas, con un ligero aumento hasta los 12 grados, pero comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 10 grados.

La probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los habitantes de Priego de Córdoba deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes. La tarde se caracterizará por un ambiente más húmedo y fresco, con un aumento en la sensación de frío debido a la combinación de viento y lluvia.

En resumen, el día de hoy en Priego de Córdoba se presenta con un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde, lo que requerirá que los ciudadanos se mantengan atentos a las condiciones meteorológicas y se preparen para un tiempo más invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.