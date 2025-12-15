El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Priego de Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado mayormente despejado, lo que ha permitido disfrutar de temperaturas frescas, comenzando con 8 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 7 grados en las primeras horas de la mañana. La humedad relativa se mantiene alta, alcanzando el 88% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando entre los 6 y 7 grados. El cielo seguirá despejado hasta el mediodía, lo que permitirá que el sol brille con fuerza, aunque las nubes comenzarán a hacer su aparición hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, con un 5% de posibilidad de lluvia entre la 01:00 y las 07:00, aumentando a un 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que la tarde podría traer lluvias ligeras.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando rachas de hasta 25 km/h por la tarde. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia.
A partir de la tarde, se prevé un cambio significativo en el estado del cielo, que pasará de poco nuboso a cubierto, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 12:00 horas, con un ligero aumento hasta los 12 grados, pero comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 10 grados.
La probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los habitantes de Priego de Córdoba deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes. La tarde se caracterizará por un ambiente más húmedo y fresco, con un aumento en la sensación de frío debido a la combinación de viento y lluvia.
En resumen, el día de hoy en Priego de Córdoba se presenta con un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde, lo que requerirá que los ciudadanos se mantengan atentos a las condiciones meteorológicas y se preparen para un tiempo más invernal.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.
