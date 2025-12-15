El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para abrigarse al salir. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados hacia el mediodía, proporcionando un ambiente más templado.

A lo largo de la mañana, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 89%, lo que puede generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad podría descender ligeramente, aunque se mantendrá en niveles confortables. El viento soplará desde el este con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con intervalos nubosos, y se prevén nubes altas que podrían dar paso a un cielo más cubierto hacia la noche. La probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.3 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 75% entre las 19:00 y la medianoche. Esto podría implicar que, además de la lluvia, se podrían experimentar tormentas eléctricas, especialmente en la tarde y la noche.

A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 9 grados . El viento, que soplará desde el sur, podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 37 km/h hacia el final del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy será variable, con un inicio despejado que dará paso a un aumento de nubes y probabilidades de lluvia y tormentas por la tarde y noche. Es un día que invita a disfrutar de las horas soleadas de la mañana, pero también a estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.