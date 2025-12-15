El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a cubrirse, pasando a un estado nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados, y la probabilidad de precipitación será baja, con un 10% de posibilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, se espera que a partir de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, la situación cambie drásticamente. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias.

Las temperaturas durante la tarde se elevarán ligeramente, alcanzando hasta 15 grados , pero la sensación térmica podría verse afectada por el aumento de la nubosidad y la posible lluvia. El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían llegar a los 26 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas también aumentará, con un 70% de posibilidad de tormenta entre las 19:00 y la 01:00. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría contribuir a un ambiente más pesado y húmedo.

Es recomendable que los ciudadanos de Palma del Río se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a lo largo del día. Se sugiere llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las lluvias y tormentas son más probables. Además, es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.