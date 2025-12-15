El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a cubrirse, pasando a un estado nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados, y la probabilidad de precipitación será baja, con un 10% de posibilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, se espera que a partir de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, la situación cambie drásticamente. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias.
Las temperaturas durante la tarde se elevarán ligeramente, alcanzando hasta 15 grados , pero la sensación térmica podría verse afectada por el aumento de la nubosidad y la posible lluvia. El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían llegar a los 26 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas también aumentará, con un 70% de posibilidad de tormenta entre las 19:00 y la 01:00. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría contribuir a un ambiente más pesado y húmedo.
Es recomendable que los ciudadanos de Palma del Río se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a lo largo del día. Se sugiere llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las lluvias y tormentas son más probables. Además, es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.
