El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

Hoy, 15 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día marcado por un tiempo predominantemente nublado y la posibilidad de lluvias. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se mantengan cubriendo el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 17 grados a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la llegada de lluvias, que se prevén escasas al inicio, pero que podrían intensificarse hacia la tarde y la noche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 53 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante la tarde, cuando las rachas serán más fuertes. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos suaves y aumentando a medida que se acerque la tormenta.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 50% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que los ciudadanos deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias. La combinación de viento fuerte y tormentas podría hacer que la tarde sea especialmente inestable.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad y el viento. Las lluvias continuarán, con acumulaciones que podrían llegar a ser notables, especialmente en las últimas horas del día.

En resumen, hoy en Los Palacios y Villafranca se anticipa un tiempo mayormente nublado, con lluvias y tormentas a partir de la tarde, acompañado de vientos fuertes. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.