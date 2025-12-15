El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y momentos de nubosidad variable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. Se espera que el cielo esté cubierto en la tarde y la noche, lo que podría generar una sensación de frescura.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 10 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 15 grados en las horas más cálidas del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará con cierta intensidad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 70% por la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 95% de lluvia escasa entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Se estima que la cantidad de precipitación será mínima, con un total de 0.1 mm, pero es recomendable que los habitantes de Osuna estén preparados para posibles chubascos.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en la tarde. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos suaves y aumentando a medida que se acerque la noche. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Osuna experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche. Se aconseja a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.