El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El 15 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una transición hacia condiciones muy nubosas en la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría limitar la entrada de luz solar y dar lugar a una sensación de frescura.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 12 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. A medida que el día progrese, se alcanzarán máximas de hasta 16 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y fresca. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70-80% por la tarde. Esto podría generar una sensación de incomodidad para algunos, especialmente en combinación con las bajas temperaturas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Morón de la Frontera experimente intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación será notablemente alta entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 100% en este periodo. Aunque las cantidades de lluvia no serán significativas, con acumulados de hasta 0.2 mm, es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el sur-sureste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente al salir.

En resumen, el día en Morón de la Frontera se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo invernal y tomar precauciones ante posibles lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.