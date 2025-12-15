El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría limitar la visibilidad del sol. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, con momentos de cielo cubierto, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 7 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, donde se alcanzarán máximas de hasta 14 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente en la tarde, con un 85% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total. Esto podría generar charcos y un suelo resbaladizo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más pronunciada. Es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas más frescas del día.

En resumen, Montilla experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para el tiempo variable y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.