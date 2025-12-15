El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C a primera hora y descenderán a 9°C en las horas más frescas de la madrugada. La humedad relativa será alta, alcanzando el 85% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se prevé que las nubes vayan aumentando, con un cielo que se tornará despejado hasta el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará drásticamente. Las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, y se espera que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, que podrían ser escasas pero persistentes.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un valor de 16°C, antes de descender nuevamente hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por el aumento de la nubosidad y la llegada de las lluvias. La humedad relativa también se incrementará, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente bastante húmedo y fresco.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 6 km/h, pero a medida que avance el día, se espera que el viento cambie a dirección sur y se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h por la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente durante las horas de lluvia.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es del 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aumentando a un 80% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto indica que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un inicio tranquilo, pero se transformará en un ambiente más inestable y húmedo a medida que avance la tarde, con lluvias y posibles tormentas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y tomar precauciones si se encuentran fuera de casa durante las horas de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.