El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El 15 de diciembre de 2025, Martos se presentará con un tiempo variado a lo largo del día, comenzando con temperaturas frescas que oscilarán entre los 7 y 12 grados . Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día. A media tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 12 grados, proporcionando un respiro del frío matutino.

El estado del cielo será predominantemente cubierto, con intervalos de nubosidad que se alternarán con momentos de cielo poco nuboso. Desde la madrugada hasta la mañana, se prevé un cielo despejado que dará paso a un aumento de nubes a medida que se acerque la tarde. A partir del periodo de la tarde, la nubosidad se intensificará, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del día, especialmente en las horas centrales.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que Martos experimentará lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es probable que los residentes se enfrenten a algunas gotas de lluvia. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con valores que rondan entre 0.1 y 0.5 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será posible, no se espera que cause inconvenientes significativos.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 84% por la mañana y alcanzando hasta un 93% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos vestirse adecuadamente para el tiempo.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas de viento más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

En resumen, el día en Martos se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvia ligera en la tarde. Los residentes deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con un viento moderado que podría acentuar la sensación de frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.