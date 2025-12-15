El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El 15 de diciembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que alcance un 90%. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia será baja durante la mañana, con un 0% de probabilidad hasta el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, alcanzando un 100%. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con registros de 0.1 mm en la tarde y 0.2 mm hacia la noche.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la combinación de nubosidad y viento puede generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Marchena se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias en la tarde. Se aconseja a la población estar preparados para cambios en el tiempo y vestirse adecuadamente para las condiciones frías y húmedas que se anticipan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.