El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán un panorama despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan ganando protagonismo, especialmente en la tarde. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

A partir del mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 17 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur-suroeste con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más fría, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación aumenta considerablemente en la tarde, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que las lluvias sean ligeras al principio, pero podrían intensificarse hacia la tarde, acumulando hasta 4 mm de agua en total. Por lo tanto, es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante este periodo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de mayor probabilidad de lluvia, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Esta combinación de factores climáticos podría dar lugar a la formación de nubes de tormenta, con un 55% de probabilidad de tormentas eléctricas entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 65% entre las 19:00 y la medianoche.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados . El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad.

En resumen, el día en Mairena del Aljarafe se caracterizará por un tiempo variable, con cielos cubiertos y lluvias esperadas en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas, y que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.