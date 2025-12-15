El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, con una ligera subida hacia la tarde, donde podría llegar a los 16 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta el 100% en algunas horas. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, aunque se prevé que la mañana transcurra sin lluvias, a partir de la tarde se incrementa la probabilidad de lluvias, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían rondar entre 0.1 y 0.8 mm, pero no se descartan tormentas aisladas, con una probabilidad del 55% en la tarde y del 75% en la noche.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 36 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Esta racha de viento podría contribuir a un aumento en la sensación de frío, especialmente al caer la noche, cuando las temperaturas desciendan nuevamente.

La visibilidad podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia, así que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la localidad. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:06, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias por la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.