El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad variable a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 95% de probabilidad de lluvia, y un 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9°C en las primeras horas de la mañana y alcanzando un máximo de 13°C durante la tarde. A medida que caiga la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día y bajando ligeramente a lo largo de la tarde.

La humedad relativa será un factor importante, ya que se prevé que se mantenga entre el 77% y el 98% durante todo el día, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa. Los vientos serán moderados, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, pero se intensificará a medida que avance la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse.

La combinación de nubosidad, temperaturas frescas y alta humedad sugiere un día típico de invierno en Lucena, donde es aconsejable llevar ropa adecuada para el frío y estar preparados para la lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.