El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía.

Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. A partir de las 13:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque inicialmente se espera que sean ligeras.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 14 grados a las 13:00 horas y bajando a 12 grados hacia las 21:00 horas. La humedad relativa también se incrementará, alcanzando niveles cercanos al 90%, lo que podría generar una sensación de mayor frescura en el ambiente.

El viento, que soplará principalmente del sur, alcanzará velocidades de hasta 14 km/h, lo que podría contribuir a que las condiciones se sientan más frías. A partir de las 19:00 horas, la probabilidad de tormentas se incrementará hasta un 75%, lo que sugiere que las lluvias podrían intensificarse, acompañadas de tormentas eléctricas.

Durante la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando mínimas de 11 grados. La lluvia se mantendrá en la previsión, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas más tardías de la noche.

Es recomendable que los habitantes de Lora del Río se preparen para un cambio en el tiempo a partir de la tarde, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir. La combinación de lluvia y viento podría hacer que las condiciones sean incómodas, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.