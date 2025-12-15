El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente poco nuboso en Linares durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado nuboso en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y ligeramente más cálidas hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, aunque hay una probabilidad del 50% de que se presenten intervalos de lluvia escasa en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las cantidades esperadas son mínimas, con registros que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en total. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la probabilidad de tormenta aumenta a un 65% en la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se aconseja tener en cuenta la dirección y velocidad del viento al salir.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad se mantendrá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia en la tarde.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se caracterizará por un inicio de jornada poco nuboso, con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas en la tarde. Las temperaturas frescas y la alta humedad harán que se sienta más frío, por lo que es recomendable vestirse adecuadamente. Manténgase informado sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.