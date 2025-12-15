El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El 15 de diciembre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 98% en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará drásticamente. Se anticipa un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que cubrirán el cielo. La temperatura máxima se situará en torno a los 16 grados, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en zonas abiertas. La probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevén lluvias que podrían ser moderadas, con acumulaciones que podrían llegar a los 10 litros por metro cuadrado en las horas pico de la tarde.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 85% entre las 19:00 y las 01:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 14 grados hacia la tarde-noche. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las horas más tardías, lo que podría generar un ambiente bastante húmedo y fresco.

Los ciudadanos de Lepe deben estar preparados para un cambio significativo en las condiciones meteorológicas a lo largo del día. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las lluvias y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fría. La jornada promete ser un reflejo del tiempo cambiante de diciembre, con un inicio soleado que dará paso a un final más invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.