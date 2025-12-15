El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, se espera un tiempo variable en Lebrija, con predominancia de cielos cubiertos y algunas precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. Esto se traducirá en un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 16 grados .

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde y la noche, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras al inicio, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas de la tarde, aumentando a 9 mm hacia la noche. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre.

La humedad relativa será alta, rondando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. A medida que avance la tarde, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un viento notable del sur. Los habitantes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La combinación de estos factores hará que sea un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al exterior deben ser planificadas con cuidado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.