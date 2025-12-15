El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo variable en Jaén, con predominancia de cielos nubosos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 10 grados , con una ligera disminución a 9 grados en las horas más frescas.

A partir del mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 13 grados, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 85% en la tarde. Esto podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación aumentará significativamente a partir de la tarde, con un 100% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría traducirse en acumulaciones de hasta 0.2 mm en algunas áreas. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de chubascos ligeros, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 10 grados. El cielo se mantendrá cubierto, y la probabilidad de lluvia persistirá, aunque con menor intensidad. Los habitantes de Jaén deben estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.