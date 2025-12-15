El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Isla Cristina se presenta con un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, la nubosidad irá aumentando, con la llegada de nubes altas que dominarán el cielo a partir de la mañana y continuarán durante la tarde. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 10 y 17 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente, aunque se mantendrá por encima del 70% durante la mayor parte del día. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el suroeste. La velocidad del viento variará, alcanzando rachas de hasta 36 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las primeras horas del día se mantengan secas, pero a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente. Se estima que la probabilidad de precipitación será del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en la tarde, donde se esperan entre 1 y 15 mm de lluvia. Las condiciones de tormenta también son probables, con un 55% de probabilidad de tormentas entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 80% entre las 7 y la 9 de la noche.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad se mantendrá alta y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de entre 12 y 14 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la presencia de nubes densas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Los habitantes de Isla Cristina deben estar preparados para un día de clima cambiante, con la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden ser incómodas, especialmente con el viento y la lluvia esperada.

