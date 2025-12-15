El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El 15 de diciembre de 2025, Huelva se presentará con un tiempo variado a lo largo del día, comenzando con condiciones mayormente despejadas y poco nubosas en las primeras horas. La temperatura oscilará entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un inicio fresco, especialmente en la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de la mañana y un cielo que se tornará más cubierto hacia la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15 horas, con valores que podrían llegar a los 16 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento.

El viento, que soplará principalmente del norte y del sur, variará en intensidad a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 6 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando velocidades de hasta 27 km/h en las horas posteriores. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente. Se estima que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación alcanzará el 100%, con acumulaciones que podrían llegar a los 9 mm. Esto sugiere que los habitantes de Huelva deben estar preparados para un cambio brusco en las condiciones meteorológicas, con la posibilidad de chubascos moderados.

Además, existe una probabilidad del 50% de tormentas durante la tarde, lo que podría intensificar la actividad eléctrica y los vientos. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor riesgo.

En resumen, el 15 de diciembre en Huelva comenzará con un tiempo fresco y despejado, pero se espera un cambio significativo hacia la tarde, con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias y tormentas. Es un día que requerirá atención a las condiciones meteorológicas cambiantes, especialmente para quienes planeen salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.