El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El 15 de diciembre de 2025, Dos Hermanas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 11 grados, descendiendo a 10 grados en las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 17 grados en su punto máximo. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la mañana. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 75% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a aparecer a partir de la tarde, con una probabilidad del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas al principio, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm, pero se intensificarán hacia la noche, alcanzando hasta 7 mm en total. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Dos Hermanas necesiten paraguas si planean salir durante la tarde o la noche.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 35 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán por la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento pueda ser más intenso.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo cambiante, con un inicio relativamente despejado que dará paso a un cielo nublado y lluvias por la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se planea salir, es aconsejable llevar ropa adecuada y un paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.