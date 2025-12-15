El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Desde la madrugada hasta el mediodía, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los primeros rayos del sol iluminen la ciudad. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo muy nuboso y cubierto, lo que podría limitar la visibilidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 17 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 7 grados, mientras que la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, llegando a los 17 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando un 100% en la madrugada y manteniéndose por encima del 60% durante la mayor parte del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un leve registro de 0.1 mm de lluvia en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 80% y un 100% respectivamente. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos ligeros, especialmente en la tarde, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando mínimas de 10 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:03, marcando el inicio de una noche que se anticipa tranquila, aunque con un ambiente fresco y húmedo.

