El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y algunas precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y cubiertas.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados , comenzando con un fresco de 11 grados a primera hora y alcanzando su punto máximo hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará predominantemente del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 51 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá alta, comenzando en un 88% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga por encima del 70%. Esto, combinado con las temperaturas, podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

Las probabilidades de precipitación son significativas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con acumulados que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la posibilidad de lluvias, especialmente si tienen planes al aire libre.

Además, existe una probabilidad del 55% de tormentas en la misma franja horaria, lo que podría intensificar las condiciones meteorológicas y generar momentos de inestabilidad. Es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se prevén actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se estabilizarán, aunque se mantendrán los cielos cubiertos. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, hoy en Coria del Río se experimentará un tiempo fresco y variable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, especialmente en la tarde. Es un día para estar preparados y adaptarse a las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.