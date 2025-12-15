El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y cubiertas que comenzarán a dominar el cielo a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 16°C en las horas más cálidas del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% al amanecer y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frescura, sobre todo en la mañana, cuando las temperaturas son más bajas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con una probabilidad de lluvia del 75% en la franja horaria de la tarde, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 60% durante la misma franja horaria.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11°C hacia el final del día. La nubosidad se mantendrá alta, y se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 18:01, marcando el inicio de una noche que se anticipa tranquila, aunque con la posibilidad de algunas lluvias dispersas.

En resumen, Córdoba experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento aportará una sensación de frescura, especialmente en las horas matutinas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.