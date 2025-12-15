El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 85% por la mañana y subiendo hasta un 100% en las horas de la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 100% en este intervalo. Las lluvias, aunque no se anticipan en grandes cantidades, podrían ser suficientes para mojar el suelo, especialmente en la tarde, cuando se prevé una acumulación de hasta 7 mm.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable tener en cuenta la velocidad del viento al salir. Las rachas más fuertes se producirán entre las 22:00 y las 23:00 horas, lo que podría generar un ambiente más inestable.

La probabilidad de tormentas también aumenta, especialmente en la tarde, con un 55% de posibilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 75% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones atmosféricas serán propicias para su desarrollo.

En resumen, el día se caracterizará por un inicio tranquilo que dará paso a un tiempo más inestable y húmedo, con la posibilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes de Castilleja de la Cuesta estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones si planean salir durante las horas de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.