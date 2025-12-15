El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Cartaya se despertará con un ambiente mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 11 grados , con una humedad relativa del 93%, lo que sugiere un inicio fresco y húmedo. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 9 grados entre las 03:00 y las 05:00.

A partir de las 06:00, se prevé un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 12 grados a las 10:00. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del noroeste a una velocidad de 7 km/h, aumentando a 12 km/h en las horas siguientes. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las primeras horas del día.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 16 grados a las 14:00. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual, con temperaturas que rondarán los 12 grados hacia las 22:00. La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 93% y bajando a un 79% en las horas más cálidas, antes de volver a aumentar hacia la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta las 13:00. Sin embargo, a partir de esa hora, la probabilidad de precipitaciones aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será mayormente despejada, la tarde podría traer intervalos nubosos y lluvias, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:12.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% entre las 13:00 y las 19:00, y un 85% entre las 19:00 y la medianoche. Esto indica que, si bien el día comenzará tranquilo, la tarde y la noche podrían verse afectadas por condiciones más inestables, con la posibilidad de tormentas y lluvias que podrían ser intensas.

En resumen, el día en Cartaya comenzará fresco y despejado, pero se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas a medida que avance la tarde, con la llegada de nubes y precipitaciones. Es recomendable que los residentes se preparen para un cambio en el tiempo y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.