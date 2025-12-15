El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados , con un leve descenso en las horas más frescas de la mañana y un ligero aumento durante la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% y alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A lo largo del día, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima una probabilidad del 95% a 100%. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas en su mayoría.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante los momentos de lluvia. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 41 km/h hacia el final de la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm hacia el final del día. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también está presente, con un 55% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 65% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían venir acompañadas de tormentas aisladas.

Los ciudadanos de Carmona deben estar preparados para un día mayormente nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación. A medida que el día avance, la situación meteorológica podría cambiar, por lo que es aconsejable mantenerse informado a través de los canales meteorológicos locales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.