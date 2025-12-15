El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Camas se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo comience a nublarse, especialmente durante la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor estimado de 17 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento. La velocidad del viento, que soplará principalmente del suroeste, alcanzará rachas de hasta 24 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente fresco.

La probabilidad de precipitación aumentará significativamente a partir de la tarde, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias sean ligeras al inicio, pero podrían intensificarse hacia la noche, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm. Esto se verá acompañado de tormentas, con un 55% de probabilidad de que se produzcan entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 75% entre las 19:00 y la medianoche.

La tarde se caracterizará por un cielo muy nuboso, y las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados a las 21:00 horas. La humedad relativa se mantendrá alta, superando el 90%, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, y las lluvias continuarán, con tormentas que podrían ser más frecuentes. La temperatura mínima de la noche se espera que ronde los 10 grados, y la humedad alcanzará el 100%, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Camas se presentará con un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las inclemencias del tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.