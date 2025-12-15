El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, se espera en Cabra un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en la tarde, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad también indica que hay una probabilidad significativa de precipitaciones, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.5 mm, lo que sugiere que la lluvia será ligera, pero constante.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja. A lo largo del día, se espera que el viento sea más intenso, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 70% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa, aunque es recomendable estar atentos a las condiciones climáticas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores cercanos a los 10 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y probabilidades de lluvia, especialmente en la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.