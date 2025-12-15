El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

Hoy, 15 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un estado del cielo que variará entre muy nuboso y cubierto a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una atmósfera densa y húmeda.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de lluvia será notablemente alta entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 100%, lo que sugiere que es probable que se produzcan intervalos de lluvia ligera. Sin embargo, las lluvias no serán intensas, y se espera que se limiten a chubascos dispersos.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h, alcanzando ráfagas más fuertes en las horas de la tarde, donde se prevén rachas de hasta 36 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas será moderada, con un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aumentando a un 70% en las últimas horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean garantizadas, las condiciones serán propicias para su desarrollo, especialmente en la franja horaria de mayor inestabilidad.

Los habitantes de Las Cabezas de San Juan deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas frescas y la humedad pueden hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que el sol se ponga a las 18:08, las condiciones podrían mejorar ligeramente, pero la nubosidad persistirá durante la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.