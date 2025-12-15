El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Bormujos se prepara para experimentar un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Para el mediodía, el cielo se tornará poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 17 grados. Sin embargo, la situación cambiará drásticamente en la tarde, cuando las nubes se volverán más densas y se prevén condiciones de muy nuboso. La temperatura comenzará a descender ligeramente, situándose en torno a los 15 grados.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias sean escasas al inicio, pero a medida que se acerque la noche, la intensidad podría aumentar. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 4 mm, especialmente entre las 21:00 y las 23:00 horas, cuando se prevé que las tormentas sean más frecuentes.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del sureste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 18 km/h. Sin embargo, por la tarde, se espera que el viento aumente su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 58 km/h. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las tormentas previstas.

La probabilidad de tormentas es significativa, con un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 75% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que los residentes de Bormujos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la tarde y noche, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy será un reflejo de la transición entre un inicio de jornada tranquilo y un final de día marcado por la inestabilidad, con lluvias y tormentas que podrían afectar a la población. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.