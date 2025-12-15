El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando mínimos de 6 grados en las horas más frías de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 78% y aumentando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con intervalos nubosos, y se prevé que la nubosidad aumente progresivamente. Las condiciones meteorológicas indican la posibilidad de lluvias escasas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 55% en este intervalo. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes, acumulando hasta 0.8 mm en total durante el día.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 20 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h, especialmente durante las horas de mayor nubosidad.
La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero aumenta a un 70% en la tarde, coincidiendo con el incremento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias. Esto sugiere que los habitantes de Bailén deben estar preparados para condiciones cambiantes, especialmente si planean actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad relativa se estabilizará en torno al 93%, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.
En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.
