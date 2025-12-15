El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una notable presencia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un estado de cielo muy nuboso, que se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, las nubes continuarán cubriendo el cielo, con periodos de nubosidad variable que podrían dar paso a un cielo completamente cubierto.

Las temperaturas en Baeza se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 11 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 11 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 79% y el 96%, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Baeza experimente lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Aunque la probabilidad de lluvia es baja en las primeras horas, se incrementará a un 40% entre las 13:00 y las 19:00, y alcanzará un 65% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.2 mm, lo que indica que, aunque no se espera una lluvia intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una probabilidad de lluvias escasas hacia la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día frío y húmedo, con la posibilidad de llevar ropa adecuada y un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.