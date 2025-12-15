El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 10 grados . Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas de la tarde y la noche.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 10 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 10 grados, mientras que en la tarde se alcanzará un máximo de 14 grados, descendiendo nuevamente a 11 grados por la noche. La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% y alcanzando picos del 95% en las horas nocturnas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente. Se espera que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia sea del 100%, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos, especialmente en la tarde, cuando el cielo estará más cubierto.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur a una velocidad de 7 km/h, aumentando a 8 km/h en la tarde. Sin embargo, se anticipa que en la tarde y la noche, el viento soplará desde el oeste, alcanzando velocidades de hasta 25 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas y contribuir a una sensación térmica más fría.

La probabilidad de tormenta es moderada, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, aumentando a un 70% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto indica que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían ir acompañadas de tormentas eléctricas.

En resumen, Baena experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y una probabilidad significativa de lluvia y tormentas en la tarde y noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.