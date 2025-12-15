El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El 15 de diciembre de 2025, Ayamonte se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados hacia el mediodía, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará drásticamente. A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que se prevén lluvias significativas en este intervalo, lo que podría afectar las actividades al aire libre y el tráfico en la zona. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 10 litros por metro cuadrado, especialmente en las horas de la tarde.

El cielo se tornará nublado y cubierto, con la posibilidad de tormentas que acompañen a las lluvias. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 80% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la segunda mitad del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 100% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga por encima del 80% durante la mayor parte del tiempo. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente durante las horas de lluvia.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se anticipa que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas durante las tormentas, lo que podría contribuir a una sensación de inclemencia en el tiempo.

Por la noche, las temperaturas descenderán a alrededor de 13 grados, y la lluvia podría continuar, aunque con menor intensidad. Los ciudadanos de Ayamonte deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean salir durante la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.