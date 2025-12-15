El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes que podrían traer algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 8 y 17 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y alcanzando hasta un 100% en las horas más húmedas del día. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, especialmente en las primeras horas del día. A medida que la tarde se acerque, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Este viento del sur traerá consigo un aire más húmedo, lo que podría intensificar la sensación de frío, especialmente al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 95% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y generar charcos en las calles. A partir de las 19:00 horas, la probabilidad de tormenta aumenta hasta un 75%, lo que podría traer consigo tormentas aisladas y chubascos más intensos.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Arahal que se preparen para un tiempo variable, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo habitual, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente.

