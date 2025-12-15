El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El 15 de diciembre de 2025, Andújar se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más tempranas. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 79% y alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 67% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación se mantendrá en cero hasta las primeras horas de la tarde, cuando se incrementará ligeramente, alcanzando un 45% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, las posibilidades de tormenta se elevarán a un 70% en la franja horaria de 19:00 a 21:00, lo que sugiere que podría haber un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la noche. A pesar de esto, la precipitación esperada será escasa, con valores que no superarán los 0.1 mm, lo que indica que cualquier lluvia que pueda presentarse será ligera y no afectará significativamente las actividades diarias.

El estado del cielo variará a lo largo del día, comenzando despejado y pasando a poco nuboso en las horas de la tarde, para finalmente tornarse cubierto hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con sol, se espera un aumento en la nubosidad conforme se acerque la noche, lo que podría dar paso a un ambiente más gris y fresco.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado y templado, con un ligero aumento en la nubosidad y la posibilidad de algunas lluvias ligeras hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.