El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Almonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Almonte se presenta con un tiempo variado que irá cambiando a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, superando el 90%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.
Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con fuerza, aunque las temperaturas seguirán siendo frescas. A partir del mediodía, se espera un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que cubrirán parcialmente el cielo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15 horas, con un valor de 16 grados , lo que proporcionará un respiro del frío matutino.
Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Se prevé un incremento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de lluvia se eleva al 100%. Las lluvias serán escasas, pero se espera que se presenten en forma de chubascos intermitentes. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 5 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h, aumentando a medida que avance el día. Por la tarde, se espera que el viento sople desde el sur, alcanzando rachas de hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, superando el 90%, lo que podría generar un ambiente de niebla en las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 18:09, marcando el final de un día que, aunque comenzó despejado, terminará con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.
