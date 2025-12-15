El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, superando el 80%, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría de lo habitual.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a intensificarse hacia la tarde, con un acumulado estimado de hasta 3 mm en total. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 38 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, lo que, combinado con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, por lo que se recomienda precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar las precauciones necesarias, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán, y se espera que la humedad se mantenga alta, lo que podría generar una sensación de frío persistente. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Aljaraque se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nublados y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.