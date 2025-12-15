El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de nubes altas y muy nuboso, especialmente en la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 8 y 17 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 69% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento.
El viento soplará predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente significativamente en la tarde y la noche, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm. Esto se verá acompañado de tormentas, con un 50% de probabilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 85% entre las 19:00 y la medianoche.
Es recomendable que los habitantes de La Algaba se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que el día avance. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas descenderán al caer la noche, y la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría.
En resumen, el día comenzará con cielos despejados, pero se transformará en un ambiente más inestable con nubes y lluvias hacia la tarde y la noche. Manténganse informados y tomen las precauciones necesarias para disfrutar de este día cambiante en La Algaba.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.
