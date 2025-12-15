El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de luz solar. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 5 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque el mediodía. A partir de la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 11 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 85% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con el viento. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 9 km/h del sur y aumentando a 12 km/h en la tarde, con ráfagas máximas que podrían alcanzar los 24 km/h hacia el final de la jornada.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas a partir de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia será mínima, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 70% en la franja horaria de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 7 grados. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Los ciudadanos de Alcalá la Real deben prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y un cielo mayormente nublado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.