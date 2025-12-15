El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El 15 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas, alrededor de 12 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso hacia el mediodía, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados.

La tarde traerá consigo un cambio notable en las condiciones meteorológicas. A partir de la 1 de la tarde, la probabilidad de precipitaciones se incrementará significativamente, alcanzando un 100% entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto indica que es muy probable que los habitantes de Alcalá experimenten lluvias, que se intensificarán a medida que se acerque la tarde. Las temperaturas en este periodo se mantendrán en torno a los 13 a 16 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría debido a la humedad y el viento.

El viento, que soplará predominantemente del sur-suroeste, alcanzará velocidades de hasta 36 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar ráfagas más intensas. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y tomen precauciones si deben salir.

A medida que se acerque la noche, la situación meteorológica se tornará más complicada. La probabilidad de tormentas también aumentará, con un 70% de posibilidad entre las 7 y las 1 de la mañana del día siguiente. Las lluvias serán acompañadas de tormentas, lo que podría generar momentos de fuerte inestabilidad. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 12 grados, y la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos.

Es importante que los residentes de Alcalá de Guadaíra estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Se aconseja evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta, y estar preparados para posibles interrupciones en el tráfico y otros servicios debido a las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.