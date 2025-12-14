El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos este 14 de diciembre de 2025. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , siendo más frescas durante la madrugada y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, el cielo seguirá mostrando un predominio de nubes dispersas, con algunas horas de sol que contribuirán a un ligero aumento en la temperatura. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 50% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será bastante confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 20 y 33 km/h. Este viento, aunque moderado, podría generar algunas rachas más intensas, especialmente durante la tarde, alcanzando hasta 39 km/h. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si se encuentran en áreas expuestas, ya que estas rachas podrían ser notorias.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad a lo largo del día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá a los habitantes de El Viso del Alcor disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 19:00 y 21:00 horas, aunque las condiciones generales no sugieren que se materialicen.

La salida del sol se producirá a las 08:28, y el ocaso será a las 18:06, lo que proporciona un día con una duración de luz solar razonable para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, se prevé un día mayormente despejado y fresco, ideal para paseos y actividades al aire libre, con un viento moderado que podría refrescar el ambiente. Los habitantes de El Viso del Alcor pueden esperar un día agradable, con temperaturas que invitan a disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.