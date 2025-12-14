El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 12 grados a la hora del almuerzo.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% y aumentando gradualmente hasta un 70% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se anticipa que la racha máxima de viento alcance los 36 km/h alrededor de las 11 de la mañana, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que el viento se estabiliza hacia la tarde, se espera que la velocidad disminuya, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 20 grados a media tarde, lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 14 grados hacia el final del día.

La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y fresca, con cielos despejados. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza de Utrera, ya sea paseando por sus calles o disfrutando de la gastronomía local en alguna de sus terrazas. En resumen, el tiempo de hoy promete ser favorable, ideal para disfrutar de la vida al aire libre en esta encantadora localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.