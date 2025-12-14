El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Úbeda, con un inicio de jornada que comenzará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas. A medida que avance el día, las nubes irán aumentando, y para la tarde y la noche, el cielo estará completamente cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, mientras que el pico se alcanzará alrededor del mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y alcanzando hasta un 96% en las horas nocturnas. Esto puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas durante la mayor parte del día, aunque hay probabilidades de chubascos aislados en la tarde y la noche, especialmente en los periodos de 19:00 a 21:00 horas, donde la probabilidad de precipitación se sitúa en un 10%. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es mínima, por lo que no se anticipan problemas mayores.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en zonas abiertas.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras hacia la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día frío y húmedo, y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.