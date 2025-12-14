El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Tomares se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un respiro del frío invernal.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 48% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que variarán entre 14 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es aconsejable tener en cuenta esta variable si se planea estar al aire libre, ya que el viento puede ser notable, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula hasta la tarde, cuando se registra un leve aumento en la posibilidad de tormentas, aunque se mantiene en un 10% entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, la probabilidad es baja y no se anticipan condiciones severas.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:07, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 12 grados, ideal para una caminata tranquila o para disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.