El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz solar. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 20 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 48% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será agradable, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas, especialmente con la brisa del noreste que se mantendrá constante.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 14 y 36 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la mañana y la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve probabilidad de tormentas, aunque esta es muy baja, con un 10% de probabilidad entre las 19:00 y 21:00 horas. Por lo tanto, es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, pero se sugiere estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas.

La puesta de sol se producirá a las 18:07, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de San Juan de Aznalfarache no querrán perderse. En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, con un tiempo mayormente favorable y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.