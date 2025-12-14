El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 9 y 11 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen los 12 grados a media mañana, manteniendo un ambiente agradable. La humedad relativa será alta, rondando el 73% al inicio del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, la combinación de un cielo poco nuboso y temperaturas moderadas permitirá disfrutar de un día agradable.

Durante la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. A partir de las 13:00 horas, se prevén intervalos nubosos que irán aumentando en densidad. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 18 grados , lo que proporcionará un ambiente templado. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es posible que se produzcan lluvias escasas, por lo que se recomienda llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sureste, con rachas que pueden alcanzar hasta los 21 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente cuando la humedad se combine con el viento. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 20:00 horas.

La noche se presentará con cielos mayormente nublados, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descartan algunos intervalos nubosos con lluvias escasas. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo que realmente es. En resumen, el día de hoy en Puente Genil será variado, con un inicio fresco y despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.