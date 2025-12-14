El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con un cielo que pasará de poco nuboso a cubierto en las horas centrales. La temperatura matutina comenzará en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las primeras horas, antes de alcanzar un máximo de 15 grados por la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% y alcanzando picos de hasta el 89% en las horas más frescas. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el este. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 24 km/h en la mañana y alcanzando hasta 46 km/h en las horas más cálidas. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 15% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 35% entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con un pronóstico de 0 mm de lluvia hasta el momento, lo que sugiere que, aunque hay cierta posibilidad de chubascos, no se anticipa que sean significativos.

La tarde traerá consigo un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de nubes altas y un cielo más cubierto. Esto podría afectar la visibilidad y la luminosidad del día, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:00. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 10 grados a última hora.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más cubierto, con temperaturas frescas y un viento notable. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, se espera que el día transcurra sin precipitaciones significativas, permitiendo disfrutar de un ambiente fresco y algo ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.